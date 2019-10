Cannabiskweker krijgt geen straf omdat dossier jarenlang stillag Nele Dooms

28 oktober 2019

15u46 2 Lede Hoewel hij toch schuldig is aan kweken van cannabis, heeft David S. uit Lede daar van de Dendermondse rechter maandag geen straf voor gekregen. Het strafdossier lag immers jarenlang stil, zodat de rechter oordeelde dat de redelijke termijn in deze zaak overschreden is. Dat leverde de beklaagde een eenvoudige schuldigverklaring op, maar geen straf.

De feiten dateren uit de periode tussen 2006 en 2014. Begin januari 2014 werd de drugshandel van David S. opgedoekt, omdat de politie door enkele afnemers getipt was over het bestaan van een plantage bij de man. Er vond een inval en huiszoeking plaats en S. werd opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat S. graag zelf cannabis rookte en vervolgens zelf begon te kweken om in zijn eigen gebruik te voorzien. Hij installeerde een cannabisplantage op zijn zolder en dat leverde hem doorheen de jaren zo’n zestien kilogram cannabis op. Naar eigen zeggen gebruikte hij de helft daarvan zelf, en verkocht hij de andere helft aan anderen.

Maar eens de plantage begin 2014 was opgerold, bleef het jarenlang stil rond de zaak. Het proces kwam uiteindelijk maar voor vijf jaar later. Ook het openbaar ministerie gaf toe dat hier te veel tijd over verstreken was en eiste daarom geen gevangenisstraf meer. Het drong wel aan op een werkstraf. Maar daar ging de rechtbank in haar vonnis niet op in. Die vond een schuldigverklaring zonder straf volstaan.