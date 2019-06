Camping Cultuur in Bresillestraat met zwembadcaravan en 'Wheel of Death’ KOEN MOREAU

03 juni 2019

17u10 3

Een gezellige zondag op ‘Camping cultuur’ voor jong en oud. Daarvoor zorgen bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst van Lede samen met tal van verenigingen.

Op zondag 9 juni moet je daardoor zeker eens passeren op de weide langs de Bresillestraat in Lede tussen de Bosstraat en de Zijpstraat. Naast spijkerfiguurtimmeren, een initiatie circustechnieken, blote voetenpad, (nep)koeien melken, Twister, kleurplaten inkleuren, een wandeling met een Alpaca-lama, twister en voorleesmomenten in de bibwagen kan je ook gezellig bijpraten bij tal van drank- en eetstandjes. Absolute toppers zijn de zwembadcaravan Club Tropicana van 14 tot 18 uur, de spectaculaire voorstelling van Circus Marcel om 11.30 uur en de voorbereiding daarvan vanaf 11 uur. Camping Cultuur start om 9.30 uur met fanfare ’t Klein Muzieksken op de weide. De programmatie sluit om 17 uur af met de swingende rockabillydeuntjes van The Shagadeers. Het evenement eindigt rond 21u. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Meer info: https://campingcultuur.wordpress.com