Cafébaas Déjà-Vu terug thuis na gewelddadige overval: “Geluk gehad dat ik het kan navertellen en dat ik mijn oog niet kwijt ben” Koen Moreau

07 januari 2020

20u27 128 Lede Luc Coppens (53) van café Déjà-Vu in de Nieuwstraat in Lede is zondagnacht wellicht aan de dood ontsnapt. Toen hij na de late opening volgend op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie iets na middernacht thuis kwam, werd hij opgewacht door een in zwart geklede gemaskerde man. “Die ging me te lijf met een koevoet. Volgens mij was het de bedoeling dat ik het niet meer zou navertellen. Ik heb immens veel geluk gehad”, vertelt de populaire cafébaas.

De dader ging dan ook bijzonder driest te keer. Vanuit het niets incasseerde Luc bijna onmiddellijk na het afsluiten van zijn garage een zware slag op zijn hoofd en verloor hij zijn bril. “Meteen daarop volgden nog twee slagen op mijn rug. Toen de dader probeerde om nogmaals keihard uit te halen naar mijn hoofd, kon ik in een reflex de slag afweren.” Luc is er vast van overtuigd dat de dader de bedoeling had om hem te doden.

“De overval gebeurde heel erg beredeneerd. De man sprak geen woord, maar de agressiviteit en intensiteit waarmee de slagen uitgedeeld werden, waren enorm. Die man wist verdomd goed waar hij mee bezig was en wat hij wou bereiken.” Het grote geluk van Luc was dat hij na de afgeweerde slag in de schermutseling die volgde de koevoet kon vastgrijpen.

Die man wist verdomd goed waar hij mee bezig was en wat hij wou bereiken Luc Coppens

Geen onbekende?

“Daardoor hadden we allebei de koevoet vast en volgden geen extra slagen. Helaas was ik niet sterk genoeg om die koevoet los te rukken en hem te overmeesteren.” In die bizarre patstelling probeerde Luc op de overvaller in te praten. “Ik vroeg hem meermaals of hij geld wou hebben.” De enige reactie die de man gaf was knikken. “Wellicht omdat hij vreesde dat ik zijn stem zou herkennen.”

Alles wijst er dan ook op dat de dader geen onbekende was. Café Déjà-Vu is anders nooit op zondag open en de ontvangsten waren dankzij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en bijhorende opkomst bijzonder groot. De dader wist bovendien heel goed waar hij Luc moest opwachten en hij liet zich niet afschrikken door het feit dat de partner en zoon van Luc thuis lagen te slapen.

Ik besefte dat ik moest wegraken, als ik dit wilde overleven. Luc Coppens

Koevoet ontfutselt

“Ik besefte dat ik moest wegraken, wilde ik dit overleven en sleurde die met een bivakmuts gemaskerde kerel daarom met de koevoet naar de knop om de garagepoort te openen.” Daar slaagde Luc er in om die knop te duwen. Toen de poort omhoog ging duwde de man echter meteen zelf op de knop om de poort weer te sluiten. “Maar door dat te doen, loste hij de koevoet. Daardoor kon ik me nog net onder de sluitende poort naar buiten gooien, waarna ik via het wegeltje naar café Staminee liep.” Daar belde Luc de hulpdiensten.

Intussen waren zijn vrouw en zoon door het tumult beneden komen kijken. Zij troffen enkel bloed aan in de garage en zagen dat de achterdeur open stond, maar konden Luc nergens vinden. “Nietsvermoedend zijn ze in de tuin gaan roepen waar ik was, maar het was de dader die langs daar met de portefeuille van Luc wegvluchtte.” De familie is nog zwaar onder de indruk. “Gelukkig hebben we familie en vrienden die ons helpen, maar het zal even duren voor we dit te boven zijn.”

Ik ben dankbaar dat ik het kan navertellen en dat de artsen mijn oog konden redden. Luc Coppens

Naast de psychische schade is er ook zware lichamelijke schade. “Door de slagen met de koevoet geraakte ik gewond aan mijn ooglid. Dat werd al een eerste keer geopereerd, maar ik ben dankbaar dat ik het kan navertellen en dat de artsen mijn oog konden redden.” Daarnaast liep Luc ook een schedelfractuur en gebroken oogkas op. “Maar dat is allemaal relatief als je weet hoeveel slechter dit kon aflopen.”

Voorlopig blijft café Déjà-Vu in de Nieuwstraat gesloten. “Maar ik wil iedereen alvast gerust stellen: het café zal opnieuw open gaan. Al zal dat niet voor de eerste week zijn.” De politie onderzoekt de zaak intussen heel nauwgezet. Mensen die de voorbije dagen of weken iets verdacht opmerkten in de buurt van het café, Stokveld of Stokstraat worden verzocht tijdens de kantooruren contact op te nemen via 053/60.64.64.