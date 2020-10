Café Wauters preventief gesloten na Coronacontact: "We zijn getest en negatief, maar moeten tot en met zondag in quarantaine blijven” Koen Moreau

11 oktober 2020

10u17 0 Lede De heropflakkering van COVID-19 zorgt voor meer en meer contacten met mensen die besmet zijn.

Dit weekend moest café Bij Roste Mon in Smetlede om die reden al de deuren sluiten en dat blijkt ook het geval voor het populaire café Wauters in Lede. “ Na beide getest te zijn op COVID-19 blijkt dat we negatief zijn, maar om jullie en onze veiligheid volledig te kunnen garanderen moeten we tot en met zondag in quarantaine blijven”, laten Orfee en Stephane weten. Vanaf maandag 12 oktober verwelkomen ze terug gasten in het café langs de Molenbergstraat.