Café Roste Mon dit weekend gesloten na contact met Corona Koen Moreau

10 oktober 2020

09u49 2 Smetlede De deuren van het populaire volkscafé Roste Mon in Smetlede blijven dit weekend dicht.

“Omdat we in contact geweest zijn met personen die positief getest zijn op COVID-19 zijn wij verplicht ons ook te laten testen en moeten we even in quaranataine”, laten uitbaters Carine De Bruycker en Regi Van Der Eecken weten.