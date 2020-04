Burgemeestersbesluit overroept federale maatregel: "Geen bezoekers toegelaten in WZC Markizaat, WZC Prieelshof en PVT Ariadne” Koen Moreau

16 april 2020

13u42 4 Lede De gemeente Lede volgt de nieuwe federale maatregelen over een versoepeling van bezoek in woonzorgcentra niet.

“Ik heb een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarin een totaal verbod geldt voor bezoek aan zowel het OCMW-woonzorgcentrum Markizaat in Lede, het woonzorgcentrum Het Prieelshof in Oordegem en het psychiatrisch verzorgtehuis Ariadne”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).

In Oordegem zouden momenteel negen bewoners besmet zijn met COVID-19. In het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne - het vroegere Zoete Nood Gods - en WZC Markizaat zouden momenteel geen besmettingen zijn. Lede staat niet alleen met de beslissing om bezoekers te weren. Ook burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere besliste geen bezoek toe te laten in de woonzorgcentra van zijn gemeente.