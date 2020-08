Burgemeester Uyttendaele in oktober nog eens onder het mes, terugkeer pas voorzien in januari Rutger Lievens

17 augustus 2020

18u13 0 Lede De burgemeester van Lede, Roland Uyttendaele (CD&V), zal pas in januari weer aan de slag gaan. Op 6 oktober ondergaat hij nog een operatie.

Robert De Mulder (CD&V), eerste schepen van de gemeente Lede, is tot de terugkeer van Uyttendaele waarnemend burgemeester. Hij zegt dat de burgemeester op vlak van gezondheid al enkele tegenslagen te verduren kreeg. “Eerst was er in juni een gezwel in de ruggenwervel met een operatie tot gevolg. Normaal was er in september een operatie omdat er prostaatkanker is vastgesteld. Die is nu verplaatst naar 6 oktober omdat de burgemeester vorige week met spoed geopereerd moest worden aan zijn hart. Bij die zeer ernstige operatie moesten er twee overbruggingen geplaatst worden”, zegt de waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V). Hij hoopt dat Roland Uyttendaele zo snel mogelijk en gezond terug kan keren naar de politiek.