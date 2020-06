Buren Park van Mesen boos om komst hondenlosloopweide: “Geur- en lawaaihinder niet te vermijden” Koen Moreau

01 juni 2020

13u17 0 Lede Een groot aantal inwoners van de Kasteelstraat is niet opgezet met de geplande aanleg van een hondenlosloopweide met hondentoilet op het grasplein tegenover hun huizen. “Er zijn in Lede veel beter geschikte locaties”, meent Roland Broeckaert.

De man startte een petitie en die werd al door zestien buren getekend. “De gemeente heeft dit zonder het minste overleg beslist op een locatie die hier absoluut niet geschikt voor is”, aldus de man. Een mening die zowat alle buren in de straat delen.

Het hondentoilet aan het station stinkt als de pest. Dat willen we hier niet. Aysegul Bozatek

De mensen zijn duidelijk bang voor wat ze mogen verwachten. “Als we zien hoe het hondentoilet aan het station onderhouden wordt en stinkt als de pest, vrezen we het ergste”, vult Aysegul Bozatek aan. “En ook de rommel aan de vijver is immens. Qua onderhoud schiet de gemeente nu al tekort”, meent Beatrice Castillo.

Geluidshinder

Daarnaast zijn de buren oprecht bang voor geluidshinder. “Baasjes die hier op elk uur van de dag met hun dieren komen spelen. Dat gaat zonder twijfel gepaard met geroep en geblaf. Daarnaast hebben we het raden naar hoeveel honden hier gelijktijdig zullen lopen, maar de speeltuigen en attributen die voorzien zijn doen vrezen dat mensen speciaal naar hier zullen komen waardoor er ook nog eens impact zal zijn op het al beperkt aantal parkeerplaatsen”, meent Mieke Van de Walle.

We zijn niet tegen een hondenlosloopweide, maar deze plek is niet geschikt. Mieke Van de Walle

De buren zijn op zich niet tegen een hondenlosloopweide. “Alleen is deze plek totaal niet geschikt. Bovendien is het zonde om een prachtige open vlakte, waar tot nu toe geregeld jeugdbewegingen kwamen spelen, op te offeren voor wat honden. Een losloopweide is perfect mogelijk in het midden of aan de andere zijde van het park. Ook het parkje achter Huize Moens lijkt een beter alternatief.”

Andere plaatsen

Opvallend. Onder de protesterende buren ook Steven Matthijs met zijn hondje Bambi. “Persoonlijk zie ik het nut niet in van een losloopweide. Vorige week werd hier nog een hondje verwond door een pitbull en met nog meer honden vrees ik een immense geluidsoverlast. Wat mij betreft zijn er genoeg andere plaatsen mogelijk waar omwonenden geen last van hebben”, aldus de man.

Ik verwacht helemaal geen toestroom en reken op de verantwoordelijkheid van de baasjes. Schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie)

Schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) begrijpt de bezorgdheid van de buren. “Maar ik verwacht helemaal geen toestroom en het wordt ook geen hondenschool. Er komt enkel een tunneltje, een boomstronk en een struik. Net zoals bij de vlakbij gelegen volkstuintjes zullen vooral mensen uit de buurt – waaronder verschillende van de protesterende buren - de losloopweide gebruiken”, meent de man. De locatie verdedigt hij eveneens. “We kozen voor een plek in het groen zo dicht mogelijk bij de centrumbuurt waar mensen geen of nauwelijks een eigen tuin hebben.”

Ook voorstanders

Hij wijst er ook op dat hondeneigenaars net vragende partij zijn. “In oktober bracht Fabienne Dannau nog een petitie naar de gemeenteraad met de vraag om een hondenlosloopweide in te richten.” Daarnaast rekent Rasschaert op de verantwoordelijkheid van hondeneigenaars voor het opruimen van de uitwerpselen. “Qua geluidsoverlast voorzie ik geen problemen, maar indien nodig kunnen we kijken of extra maatregelen noodzakelijk zijn”, besluit de man de discussie.