Buitenschoolse kinderopvang Oordegem en Wanzele dicht na coronabesmetting (speelplein blijft open) Koen Moreau

22 juli 2020

18u13 0 Oordegem Alle kinderen en begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang in het Oost-Vlaamse Oordegem, deelgemeente van Lede bij Aalst, worden in quarantaine geplaatst.

“Bij één kind werd een besmetting met COVID-19 vastgesteld, waarna in overleg met de arts van Kind en Gezin beslist is de opvang integraal, en dat tot en met 31 juli, te sluiten”, aldus de gemeente Lede. De ouders van de aanwezige kinderen en hun begeleiders werden telefonisch verwittigd. “Zij moeten allen veertien dagen in quarantaine.”

Enkele kinderen die eerder in Oordegem verbleven werden woensdag opgevangen in Wanzele. “Om die reden sluit ook de opvang in Wanzele de deuren tot 31 juli. Het speelplein, waarmee geen contact was, blijft wel open", vult schepen van jeugd Bart Heestermans (Groen) aan. “De kinderen die zowel in Oordegem als Wanzele verbleven worden getest, maar voorlopig moeten kinderen die enkel in Wanzele werden opgevangen en hun begeleiders niet in quarantaine. Verhoogde waakzaamheid is wel aangewezen.”