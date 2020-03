Brouwerij haalt 'pest'-biertje vanonder het stof voor coronapromotie: "Af te halen zonder mondmasker of via onze steriele webshop” Koen Moreau

06 maart 2020

15u55 3 Lede Dat ze in de streek van Aalst met alles lachen, blijkt nu uit de reclamecampagne die brouwerij Basanina uit Smetlede vrijdagnamiddag lanceerde. Het thema: corona.

Recente commerciële acties rond het coronavirus konden niet meteen op applaus rekenen. Toch probeert een kleinschalige brouwerij Basanina uit het Aalsterse nu een graantje mee te pikken door op een ludieke wijze gebruik te maken van de heisa en media-aandacht rond het coronavirus.

In een reclameboodschap promoot de brouwerij sinds vrijdagnamiddag een “gezellige quarantaine” dankzij een box met zes Macharius-biertjes. Daarnaast belooft ze een korting van 13 procent. “Af te halen zonder mondmasker of via onze steriele webshop”, luidt het nog.

Brouwer Bart De Wolf twijfelde even of de campagne niet te gewaagd was, maar besloot toch de gok te wagen. “Het is ludiek bedoeld en dat moet in tijden van carnaval kunnen”, meent de man. Het Machariusbier werd overigens niet toevallig gekozen. “Macharius was een historische figuur die in Gent de pest zou verdreven hebben. Kortom iemand die we vandaag ook zouden kunnen gebruiken.”

Of het publiek het bier smakelijk dan wel de actie smakeloos zal vinden, valt af te wachten.