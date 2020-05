Bromfietser negeert gesloten overweg, komt ten val voor aanstormende trein, maar blijft ongedeerd: “Ik zag hem net voor mijn cabine verdwijnen” Koen Moreau

17 mei 2020

20u38 21

Lede In het Oost-Vlaamse Lede heeft een bromfietser zondagavond zijn leven geriskeerd door net voor een aanstormende goederentrein een slagboom te negeren. De man werd op een haar na net niet geraakt, maar kwam wel ten val op het tegenspoor. Door het incident was het spoorverkeer lange tijd onderbroken en bleven alle overwegen tussen Lede en Serskamp gesloten.

Een alerte engelbewaarder hebben, helpt. Dat is het enige wat je kan zeggen van het avontuur dat goed afliep voor een jongeman die zondagavond rond 18.30 uur de spooroverweg tussen de Broeder De Saedeleerstraat en Steenstraat negeerde om richting Hofstade te rijden op het moment dat een goederentrein vanuit Aalst richting Gent reed.

Toen ik net aan de overweg kwam, zag ik plots die bromfietser opduiken. Machinist K. Lenaers

“Toen ik net aan de overweg kwam, zag ik plots die bromfietser opduiken”, vertelt machinist K. Lenaers van de firma Crossroad. Tijd om te claxonneren had de man niet. “Ik zag hem net voor mijn cabine verdwijnen en wist niet of ik hem al dan niet geraakt had”, aldus de man, die meteen de noodrem activeerde. Dat een trein niet meteen stil staat werd prompt bewezen. De goederentrein, goed voor een lengte van ongeveer een kilometer, kwam tot stilstand toen hij net voorbij de bewuste overweg was.

Medisch personeel en politie werden gealarmeerd, maar zij konden gelukkig vaststellen dat de onvoorzichtige bromfietser enkel wat schaafwonden had opgelopen. Blijkbaar was de man door het verschieten of door de aanzuigkracht van de trein net voorbij het eerste spoor ten val gekomen in het midden van de spooroverweg. Met trillende benen werd zijn brommer aan de overkant van de spooroverweg geplaatst.

“Die man heeft immens veel geluk gehad. Ik vermoed dat hij zijn lesje nu wel geleerd heeft en dit niet meer zal doen”, luidde het na het incident bij het toegesnelde veiligheidspersoneel. Voor machinisten is elke overweg stilaan een nachtmerrie. “Dodelijke ongevallen heb ik nog niet meegemaakt, maar in de dertien jaar dat ik rij is dat wel al mijn vijfde bijna aanrijding”, vertelt de machinist. De sensibiliseringscampagnes van Infrabel zijn duidelijk nog steeds niet overbodig.

Waarom de bromfietser de rode lichten en gesloten slagboom negeerde of niet opmerkte is niet duidelijk. Momenteel zijn er werken in de Broeder De Saedeleerstraat en staan voor de overweg werfhekken opgesteld. Die lijken enkel tot dienst te hebben om gemotoriseerd verkeer te weren. De straat zelf is in elk geval wel afgesloten wegens de werken. “Een boete van de politie volgt zonder twijfel. Die zal echter miniem lijken wanneer ook de spoorwegmaatschappijen de geleden schade door de vertragingen verhalen.”

Wellicht zullen de maatschappijen de geleden schade verhalen op de bromfietser. Thomas Baeken, Infrabel

“In totaal liepen een tiental treinen vertraging op. De meesten werden omgeleid tussen Merelbeke en Denderleeuw over de rechtstreekse spoorlijn L50A. Wellicht zullen de maatschappijen de geleden schade verhalen op de bromfietser”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. Omdat de machinist na het incident moest vervangen worden, duurde het tot 20.30 uur voor het spoorverkeer opnieuw kon hervatten. Tot dan bleven alle spooroverwegen tussen Lede en Serskamp gesloten. De politie regelde er het verkeer.