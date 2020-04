Broeder de Saedeleerstraat tussen Lede en Hofstade tot eind 2020 afgesloten wegens ingrijpende werken Koen Moreau

25 april 2020

13u50 0 Lede Op maandag 27 april gaan de ingrijpend werken in de Broeder de Saedeleerstraat in Lede een volgende fase is. Het verkeer van en naar Hofstade moet tot eind dit jaar omrijden.

De voorbereidingen zijn intussen achter de rug waardoor nu het echte werk kan starten. Over de volledige lengte van de straat wordt een gescheiden riolering aangelegd zodat afval- en regenwater voortaan afzonderlijk afgevoerd worden. Het regenwater zal afgevoerd worden naar de waterloop in de Eikelstraat en het vuile water wordt gezuiverd in de collector aan de overzijde van de spoorweg in de Steenstraat.”

Fietssuggestiestroken

De verkeersveiligheid wordt eveneens aangepakt. Zo komen in beide rijrichtingen volwaardige voetpaden, fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg - waarop niet mag geparkeerd worden - en voldoende parkeerplaatsen alternerend telkens aan een zijde van de weg. In de straat zelf komen twee asverschuivingen. Bedoeling is dat automobilisten daardoor trager zullen rijden.

Omleiding langs station

Om de hinder te beperken zijn de werken in vier fases gesplitst. De eerste fase is achter de rug waardoor overgegaan wordt naar fase twee. Daardoor wordt de Broeder De Saedeleerstraat tot eind augustus afgesloten tussen de spoorovergang, waar ook onder de sporen gewerkt wordt, en de Poortseweg. Van september tot december verschuiven de werken in de Broeder De Saedeleerstraat naar het deel tussen de Poortseweg en Speckaertweg. Alle verkeer wordt omgeleid langsheen Bosstraat, Eikelstraat, Nerumstraat en Spoorstraat.