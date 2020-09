Brantano aan Heiplas Lede wordt overgenomen door schoenenketen VanHaren Koen Moreau

11 september 2020

13u21 7 Lede De Nederlandse schoenenketen VanHaren, die in België momenteel zestien winkels telt, neemt 40 van de 67 vestigingen van het De Nederlandse schoenenketen VanHaren, die in België momenteel zestien winkels telt, neemt 40 van de 67 vestigingen van het failliete Brantano over. Het personeel hoort daar niet bij.

Onder meer de Brantano-winkel aan de Heiplas in Lede, de gemeente waar het verhaal van van de familie Brantegem all’italiano startte, zit in het pakket. Dat is ook het geval voor de Brantano langs de Brusselsesteenweg in Aalst, langs de Astridlaan in Geraardsbergen en langs de Zuidlaan in Wetteren. De winkels zouden onder de nieuwe naam heropenen in februari 2021. De Brantano langs de Provincieweg in Herzele wordt niet overgenomen. Medewerkers van Brantano worden niet automatisch overgenomen, maar zij kunnen desgewenst wel solliciteren.

De uitverkoop van de Brantanowinkels en magazijnen met extreem hoge kortingen gaat intussen verder. Info over welke winkels precies wanneer geopend zijn vind je op www.auctim.com. De winkel in Lede staat (voorlopig?) niet op de planning.

