Brandweerman Wouter (43) vormt tuin tijdelijk om tot pop-up café #6: “Eindelijk iets van mezelf” Koen Moreau

19 juli 2020

17u59 0 Lede Mensen met ondernemerszin profiteren van de ‘staycation’ omwille van de coronacrisis. Zo ook Wouyter Huylenbroeck uit Lede. Hij start een zondags pop-up café in zijn tuin.

Die tuin achter de Openveldstraat 6 in Lede is voortaan elke zondagnamiddag en -avond waar je kan genieten van een glaasje wijn, aperitief, frisse pint of frisdrank. “Tot over enkele maanden was mijn tuin een compleet verwilderde woestenij, maar dankzij Corona en geïnspireerd door mijn opborrelend plan werd alles netjes opgeruimd”, vertelt hij.

Elke zondag

Met behulp van grasmatten kan je daardoor nu in een volddoende en veilig ruimte met een maximumcapaciteit van 50personen gezellig genieten in een comfortabele tuin met toog. “Bedoeling is om hier tot eind september elke zondag van 14 tot 20 uur mensen de kans tot een gezellig samenzijn te bieden”, vertelt de man die, naast zijn bezigheid als vrijwillig brandweerman in Lede, momenteel een opleiding volgt bij de Civiele Bescherming in Brasschaat.

Ervaring uit jeugdhuis

Angst voor het kortstondig horeca-bestaan heeft de man niet. “Ik kan op de hulp van mijn zonen Tuur (16) en Josse (12) rekenen en heb er in een ver verleden vijf jaar als verantwoordelijke van het jeugdhuis Pallieter in Hofstade opzitten. Het zal dus wel los lopen en het is fijn eindelijk eens voor mezelf te werken”, knipoogt Huylenbroeck.

Editie Brabançonne

Wie er zondag niet bij was, krijgt overigens nog een herkansing. “Op dinsdag 21 juli komt er een ‘Episode Brabançonne’ met Vlaamse bieren”, lacht Dimitri. Belangrijk voor wie langs komt: er is geen parkeergelegenheid in de straat. “Kom bij voorkeur te voet, per fiets of parkeer op het dorpsplein.”

Pop-up Café #6

Openveldstraat 6, Lede

Elke zondag (en op dinsdag 21 juli) van 14 tot 20 uur

Facebook Pop-up #6