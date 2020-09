Brandweer trotseert vlammen en Europese hoornaars Koen Moreau

24 september 2020

16u25 0 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede moesten donderdag kort voor de middag extra op hun hoede zijn bij het blussen van een boomstam in een weide langs de D’Heerselweg.

Een wandelaar merkte rook op en verwittigde de pompiers. Ter plaatse bleek een boomstam te branden. “Vermoedelijk werd die in brand gestoken om een wespennest te doven, want tijdens het blussen kregen we af te rekenen met een groot aantal ontevreden Europese hoornaars”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck.