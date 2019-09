Brandweer rukt uit voor ontploffing, ter plaatse blijkt het trouwschieting te zijn KOEN MOREAU

03 september 2019

21u18 3 Lede Voor de traditionele ‘schieting’ met buskruitpoeder voor een toekomstig paar uit Lede daagden dinsdagavond al snel enkele brandweerwagens op. Een buur uit de Barrevoetsehoek had dan ook alarm geslagen voor een ontploffing.

“Tijdens dat telefoontje hoorde men bij de noodcentrale een enorme knal op de achtergrond waardoor meteen groot alarm werd geslagen in zowel brandweerpost Lede als Aalst.” Los van dat alarmerend telefoontje zouden de meeste brandweermannen wellicht ook langsgekomen zijn op de schieting van Klaas De Nijs en Katrien Fieremans. Klaas is dan ook een gewezen brandweerman.

“Maar dat ze hier met toeters en bellen zouden arriveren, hadden we niet verwacht”, lachen enkele vrienden. Die hadden nochtans rekening gehouden met verontruste telefoontjes. “We hadden brandweerpost Lede verwittigd, maar zodra er een oproep is moeten ze natuurlijk volgens procedure reageren.” Bij de brandweer kon men er gelukkig mee lachen. “Aangezien de meesten van ons uitgenodigd waren en we de straat herkenden, hadden we direct een vermoeden wat er aan de hand was. Veiligheidshalve hebben we wel onze autopomp en commandowagen ter plaatse gestuurd”, aldus de brandweer.