Brandweer redt gevallen kraai uit schoorsteen Koen Moreau

23 mei 2020

10u27 0 Lede Vrijwilligers van brandweerpost Lede waren vrijdagavond ruim een half uur in de weer om een kraai uit een schoorsteen te bevrijden.

Het dier had een nest gebouwd in de schoorsteen van een woning in de Zuster Lambertinnestraat. Helaas was de structuur niet bijster stevig waardoor het dier de dieperik in ging en op de bodem van de schouw klem kwam te zitten. De brandweer kon het dier bevrijden. De zwarte roepers maken wel vaker nesten in schoorstenen en dat is gevaarlijk voor schoorsteenbranden. De brandweer raadt daarom aan de toegang tot de schoorsteen bovenaan af te sluiten met een gaas.