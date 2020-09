Brandweer komt ter plaatse voor afvalbrand, maar mag terrein niet op Koen Moreau

19 september 2020

13u00 7 Lede Een persoon die vrijdagavond rond 20.30 uur heel wat afval, waaronder houten paletten, aan het verbranden was langs de Speckaertstraat in Lede was bijzonder ongelukkig toen de brandweer arriveerde.

Het kwam tot een scheldpartij en de man weigerde de brandweer toegang tot zijn perceel. Hij startte vervolgens met het bedekken van de vrij grote oppervlakte brandend afval met behulp van een graafmachine. De politie deed de nodige vaststellingen. De verantwoordelijke mag zich ongetwijfeld aan een boete en de rekening van de brandweer verwachten. Vroeger was het in bepaalde omstandigheden toegelaten om afval te verbranden, maar sinds 2014 is de wetgeving verstrengd waardoor vuur maken in open lucht - uitgezonderd voor een barbecue - verboden is.