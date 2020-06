Brandweer geeft (brandende) bloemetjes water op dorpsplein Koen Moreau

01 juni 2020

21u43 4 Lede Een stalen bloembak op het dorpsplein van Lede werd maandagavond iets na 20 uur professioneel ‘bewaterd’ door vrijwilligers van brandweerpost Lede.

Een mooie daad in deze warme dagen zou je denken. Helaas was er net iets meer aan de hand. “Uit de bloembak steeg rook op en de bloemen hadden vuur gevat. We hebben bijgevolg geen bloemetjes gegoten, maar ze wel geblust’, aldus de brandweer. Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk. Mogelijk gooide iemand een brandende sigarettenpeuk in de bloembak. Een andere mogelijkheid is dat kwajongens expres vuur maakten.