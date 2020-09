Brandweer duwt roet brakende wagen uit garage Koen Moreau

27 september 2020

08u54 0 Oordegem Een vastgelopen motor van een wagen veroorzaakte zaterdag iets voor 16 uur paniek langs Hoging in Oordegem.

De wagen stond binnen in een garage, draaide op volle toeren en braakte een massa roet uit. Omdat gevreesd werd dat wagen en gebouw vuur zouden vatten, werd de brandweer verwittigd. Een beperkte ploeg van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, die bezig was met wateroverlast langs Strijmeers in Vlierzele, hoorde de oproep en ging na overleg met de dispatch poolshoogte nemen.

Zij konden de aanrijdende ploegen van de eigen zone en van de Hulpverleningszone Zuid-Oost informeren over de situatie. Uiteindelijk volstond het de wagen uit de garage te duwen. De brandweer controleerde het gebouw nog, maar daar bleek buiten rook- en roetschade niks aan de hand. De motor van de wagen was wel aan vervanging toe.