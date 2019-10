Brandweer dooft afvalbrand langs Blekte Koen Moreau

07 oktober 2019

17u46 3 Lede Een afvalbrand die gepaard ging met flink wat rookontwikkeling werd maandagmiddag vakkundig gedoofd door brandweermannen van de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Een autopomp van de hoofdkazerne in Aalst, een tankwagen uit Lede en een patrouille van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen kwamen ter plaatse nadat verontruste buren de hulpdiensten alarmeerden. Omdat het vuur dreigde verder uit te lopen werd geen risico genomen. De brandweermannen rolden slangen uit en doofden het vuur. Indien het geen accidentele brand was riskeert de eventuele vuurstoker een GAS-boete, aangezien het verbranden in openlucht al heel wat jaren verboden is.