Brandweer 10 seconden na ongeval ter plaatse bij kettingbotsing op steenweg Koen Moreau

13 november 2019

10u31 0 Lede De hulpdiensten waren woensdagochtend bijzonder snel ter plaatse bij een kettingbotsing ter hoogte van het benzinestation Gabriëls op de grens van de Leedsesteenweg in Erpe en Hoogstraat in Lede.

“Rond 8 uur waren we net aan het tanken na een eerdere interventie in Erpe-Mere toen we plots een knal hoorden en zagen wat er net voor het benzinestation gebeurd was”, vertelt adjudant Geert Sagaert van brandweerpost Lede. Vier wagens die richting Aalst reden, raakten betrokken in een kettingbotsing. “Een dame werd preventief naar het ziekenhuis gebracht en drie wagens liepen aardig wat schade op.” Door het ongeval was slechts een rijstrook beschikbaar en dat veroorzaakte flink wat file. De brandweer regelde het verkeer in afwachting van de vaststellingen en takelwerkzaamheden.