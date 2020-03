Brandende vuilbak in ING-bankkantoor aan het dorp: ongeluk of brandstichting? Koen Moreau

12 maart 2020

17u46 20 Lede Verschillende brandweerploegen arriveerden donderdag in de vooravond aan de ING-bank op de hoek van de Nieuwstraat met de Hoogstraat.

In de automatenruimte werd rond 17.30 uur een brandende vuilnisbak opgemerkt. De pompiers konden de beperkte brandhaard in een mum van tijd doven. Het is niet duidelijk hoe de vuilnisbak vuur vatte. Kwaad opzet of een achteloos weggeworpen sigaret behoren allebei tot de mogelijkheden.