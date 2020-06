Brandende microgolf in berging net op tijd ontdekt Koen Moreau

15 juni 2020

Oordegem De hulpverleningszones Zuid-Oost en Centrum stuurden maandag omstreeks 19.30 uur verschillende brandweerwagens naar een woning vlakbij de Fauconniersmolen.

In de berging van een van de huizen langs de Grote Steenweg N9 op de grens van Oordegem met Wetteren had een microgolfoven vuur gevat. Die stond boven op een diepvries in een berging. De brand werd opgemerkt omdat de bewoner een vreemde geur waar nam. Toen de man ontdekte wat er aan de hand was belde hij het noodnummer.

De brandweer was snel ter plaatse waardoor de schade beperkt bleef tot de microgolfoven. Niemand raakte gewond. Het gebouw werd even geventileerd omwille van de rook. Tijdens de interventie van de brandweer werd een rijstrook van de N9 tijdelijk afgesloten. Dat veroorzaakte nauwelijks verkeershinder.