Brandend snoeiafval langs Briel KOEN MOREAU

26 juli 2019

17u54 0 Lede De brandweer doofde vrijdagochtend rond 9 uur een bermbrand langs Briel in Smetlede.

In tegenstelling tot de brand langs de Vuystermansstraat in Lede donderdag waren de vlammen hier minder ver geraakt alvorens het vuur werd opgemerkt. De schade bleef dan ook beperkt. Rond de middag controleerde de brandweer ook de middenberm van de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren na een brandmelding, maar hier werd niets gevonden. Tussendoor beveiligde de brandweer in Erpe nog een doorhangende kabel.