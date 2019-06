Bpost op zijn best: kerstkaart arriveert bij gepensioneerde postbode in hartje zomer KOEN MOREAU

28 juni 2019

19u20 5 Lede Gepensioneerd bpost-medewerker Roger De Moor (76) uit Lede haalde deze week een kerstkaartje uit de bus. “Het doet me pijn te zien hoe de post tegenwoordig werkt”, vertelt hij.

Bpost stelde deze week voor de post voortaan nog maar twee dagen per week te bezorgen. “Ik schrok me een hoedje van dat nieuws en begrijp niet waar men mee bezig is”, vertelt Roger.

Dat de posterijen niet bijster efficiënt werken mocht hij deze week zelf ondervinden. “Ondanks dat ik twintig jaar met pensioen ben, sturen we als oud-collega’s elkaar nog steeds een kerstkaart. Tot mijn grote verbazing vond ik er deze week zo eentje in de bus.”

Roger contacteerde de afzender en die bevestigde dat de kaart al sinds december onderweg was. “Ik heb aangeraden voortaan in de zomer kerst- en nieuwjaarskaartjes te versturen”, lacht hij. Toch bloedt zijn hart als hij ziet hoe de post vandaag wordt gerund.

“Zelf ben ik als jonge gast in 1965 aan de slag gegaan als postbode en doorgegroeid tot onderbureauchef. Vandaag is onder invloed van de privatisering ervaring helaas van geen tel en wordt de ene onlogische beslissing na de andere genomen. De nieuwe generatie managers lijkt alleen maar geïnteresseerd in geld verdienen terwijl in onze tijd kwaliteit en dienstverlening telden.”