Bosbrandpatrouille van Natuurpunt betrapt jonge vandalen in Geelstervallei Koen Moreau

01 juni 2020

11u38 8 Lede Een natuurconservator en een vrijwilliger van Natuurpunt betrapten zaterdagavond op heterdaad twee vandalen in het boshuis in de Geelstervallei op de grens van Lede met Erondegem.

“De jongeren, twee relatief jonge tieners, braken in en richtten vernielingen aan in het boshuis”, vertelt Yvette Saerens, voorzitter van Natuurpunt Lede. De politie werd verwittigd en de twee minderjarigen werden door de politie meegenomen. “Hun ouders mogen zich aan de rekening verwachten”, aldus Saerens.

Code oranje

Wegens de droogte geldt momenteel code oranje voor brandgevaar in de natuurgebieden. “En omdat we de laatste tijd geregeld resten van kleine vuurtjes opmerkten zijn we extra aandachtig. In groepjes van twee controleren ongeveer 20 vrijwilligers nog meer het doen en laten in ons prachtig natuurgebied.”

Bomen vernield

Op die manier werd recent opgemerkt dat vandalen – net als in het stuifduinengebied De Zandbergen in Wetteren - vernielingen aanrichten aan een in 2018 aangeplant bos. “Het gebied is zo groot dat we normaal niet overal komen, maar een van onze ‘patrouilles’ ontdekte zo een tijdje terug dat heel wat knoppen en toppen waren afgebroken van de 1.700 bomen en struiken die door een delegatie vrijwilligers van Universiteit Gent faculteit Economie werden geplant.”

Bijen vermoord

Een triest vervolg op de eerdere vernielingen door natuurhaters en quad-rijders. “Het aantal vernielingen en vandalenstreken in ons gebied wordt stilaan indrukwekkend.” Vorig jaar in februari werden aan het boshuis nog 60.000 bijen ‘vermoord’ door de vernieling van bijenkasten. “We zijn dan ook blij dat we eindelijk daders konden betrappen en hopen dat er nu een einde komt aan de vernielingen. In elk geval zullen we ons doorgedreven toezicht verder aanhouden.”