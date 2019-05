Boekhoudkundig ‘probleempje’ ontdekt bij gemeentelijk carnavalscomité: duizenden euro’s spoorloos verdwenen KOEN MOREAU

22 mei 2019

18u13 0 Lede De nieuwe voorzitter van het gemeentelijk feestcomité van Lede moet al meteen orde op zaken stellen. “Bij nazicht van de boekhouding blijkt er een tekort van enkele duizenden euro’s, maar van diefstal is geen sprake”, stelt kersvers voorzitter Jef Lemmens duidelijk.

Samen met de wissel van het gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen worden ook elke zes jaar de gemeentelijke adviesraden en comités opnieuw samengesteld. Zo ook het gemeentelijk feestcomité dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het Leedse carnavalsgebeuren. Het voorzitterschap daarvan is voortaan in handen van ex-prins en Groen-politicus Jef Lemmens. Die botste meteen op een verrassing. “Bij nazicht van de boekhouding van de voorbije jaren ontdekte ik enkele onregelmatigheden die uitleg verdienen”, vertelt de man.

Geen diefstal

Naar verluidt zou er ongeveer 10.000 euro spoorloos verdwenen zijn. Dat bedrag bevestigt Lemmens niet. “Maar ik moet niet wegsteken dat het om een serieus bedrag gaat.” Hij benadrukt wel dat geen sprake is van diefstal. “Voor zover ik er nu zicht op heb, valt al minstens 75 procent van het tekort te herleiden tot een slordige boekhouding waarbij nogal wat facturen ontbreken of samengesteld zijn uit losse papiertjes links en rechts. Dat valt deels te verklaren door de ziekte van enkele mensen.” Slechte bedoelingen sluit de man volledig uit. “Een aantal mensen is al gevraagd om enkele zaken te verduidelijken en anderen zullen we binnenkort nog spreken. Een persoon die zich verantwoordelijk voelt, heeft zelf al aangegeven dat hij bereid is de financiële gevolgen te dragen voor ontbrekende bewijsstukken.”

Storm in een glas water

Volgens de nieuwe voorzitter van het gemeentelijk feestcomité is er dan ook geen reden tot paniek. “Dit is niet meer dan een storm in een glas water”, aldus Lemmens. Volgens andere bronnen is er veel meer aan de hand. “Het gaat om een heel groot bedrag van meer dan 10.000 euro dat onmogelijk per ongeluk of door slordigheid kan verdwenen zijn en waarvan al minstens één iemand bekend heeft dat hij in de fout ging”, luidt het daar. De ontdekking is in elk geval geen goed nieuws voor het Leedse carnaval, dat het de jongste tijd iets moeilijker heeft en die dit jaar omwille van een storm geeneens plaats vond. De werking van het feestcomité en de toekomst van carnaval zou in elk geval niet in gevaar komen.

Gebrek aan toezicht

Wat meer verontrust is dat deze boekhoudkundige problemen pas bij een bestuurswissel aan het licht komen. Blijkbaar werd vorige legislatuur door zowel het bestuur van het feestcomité als door het gemeentebestuur van CD&V en Open Vld geen of nauwelijks toezicht gehouden op de financiële werking. Schepen Elke Meganck (CD&V), als schepen informeel bevoegd voor Feestelijkheden, was ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar voor een reactie.