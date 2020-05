Boekenvoorraad aanvullen kan opnieuw dankzij ‘afhaalbib’ Koen Moreau

06 mei 2020

17u15 0 Lede De bibliotheek van Lede zorgt ondanks de coronatijden vanaf maandag 11 mei voor vers leesvoer.

Wie dat wil kan boeken en andere bibliotheekmaterialen op vraag afhalen in de hoofdbibliotheek in Lede. Voor het (gratis) aanvragen gelden de normale regels. Je mag maximum vijf materialen per lidkaart ontlenen. Voor wie geen inspiratie heeft, stelt het bibliotheekpersoneel met plezier een verrassingspakket samen.

“Deze dienst is enkel beschikbaar voor wie al lid is van onze bibliotheek en je moet minstens een werkdag vooraf bestellen. Zodra je bestelling klaar ligt, sturen we een e-mail”, vertelt Raf Ermens. Afhalen kan enkel op afspraak op werkdagen en op het voorgestelde uur in de hal voor de bib.

“Van maandag tot donderdag kan dit tussen 11 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. Op vrijdag kan je enkel van 11 tot 12 uur afhalen.” Wie aan het werk is, moet dus hulp inschakelen. “De boeken worden wel enkel meegegeven op vertoning van lidkaart of identiteitskaart.” Er wordt ook gevraagd om alleen naar de bib te komen.

“Inleveren kan nog steeds via de inleverbus aan de hoofdbibliotheek in Lede, we houden de boeken 72 uur in quarantaine.” Boetes moet je overigens nog niet vrezen. “Alle materialen werden uit voorzorg al verlengd tot de eerste week van juni.”

Boeken bestellen kan via lede.bibliotheek.be/afhaalbib of via 053/82.53.30.