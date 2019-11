BMW van 150.000 euro mist bocht met veel schade als gevolg Koen Moreau

22 november 2019

08u00 11 Lede Op het kruispunt van de Molenbergstraat met de Grotekapellelaan in Lede miste in de nacht van donderdag op vrijdag de bestuurder van een dure BMW i8 zijn bocht.

De chauffeur miste rond 1 uur zijn bocht toen hij meer dan waarschijnlijk komende uit de Molenbergstraat linksaf richting verkeerslichten wilde rijden. Daarbij ramde hij verschillende houten paaltjes en een verkeersbord. De schade aan het straatmeubilair is aanzienlijk.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de chauffeur spoorloos verdwenen. De zwaar beschadigde BMW i8, een plugin hybride met een kostprijs van ongeveer 150.000 euro, werd aan de overzijde van het kruispunt in de Overimpestraat netjes aan de kant van de weg geparkeerd. Of de wagen nog rijvaardig was, is twijfelachtig.

Agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede deden de nodige vaststellingen. De hulpverleningszone Zuid-Oost stuurde twee brandweerwagens ter plaatse om brokken en gelekte olie op te ruimen. Door het late uur veroorzaakte het ongeval zo goed als geen hinder. De voorbije weken werden op het bewuste kruispunt - ondanks gewijzigde voorrangsregeling - al meermaals paaltjes stuk gereden bij ongevallen.