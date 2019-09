Bloemenrijk sluit de deuren na 100 jaar: “Sommige klanten hebben geweend” Koen Moreau

26 september 2019

18u51 0 Lede Langs de Grote Steenweg in Oordegem houdt Vicky Snauwaert (45) nog tot half oktober het eeuwenoude Bloemenrijk - in 1919 opgestart door grootmoeder Margriet Berckmoes - open. Daarna sluit de zaak definitief de deuren. “Ik zal tot de laatste dag voor dagverse bloemen zorgen, maar het is met een klein hartje dat ik een nieuwe uitdaging aan ga”, vertelt ze.

Drie generaties en honderd jaar lang is Bloemenrijk een begrip voor inwoners van Oordegem en omstreken. “Mijn oma, mama en ikzelf hebben hier hele generaties zien opgroeien. Vaak waren we er bij om bruidsboeketten te maken, bloemen bij geboortes en verjaardagen te leveren of om het definitieve afscheid met onze bloemen draaglijker te maken”, vertelt Vicky die in de zaak kwam na een gespecialiseerde opleiding tot florist in het Nederlandse Vught.

Zware brand

“Door de reacties van klanten besef ik nu pas hoeveel Bloemenrijk hier de voorbije honderd jaar betekende.” De sluiting is dan ook emotioneel. “Een van onze klanten weende toen ze het nieuws hier vernam.” Dat de klanten meeleven bleek al eerder. “Nadat een zware brand de zaak in december 1998 verwoestte, voelden we ook al hoe erg klanten met ons begaan waren. Sommigen kwamen toen we heropenden speciaal extra bloemen kopen om ons te steunen”, glimlacht Vicky.

Het is dan ook met gemengde gevoelens dat ze half oktober de deuren sluit. “Ik zet het levenswerk van mijn oma en mama na al die jaren stop nadat ik zelf, onder andere met workshops en een webshop, Bloemenrijk nog een mooie groei liet maken.” Dat is deels met spijt. “Zeker omdat ik een team van heel gedreven en gepassioneerde medewerkers bedanken voor bewezen diensten. Het waren hier heel mooie jaren en ik zal tot de laatste dag mijn oma’s, mama’s en eigen manier van werken in ere houden door tot het einde voor dagverse bloemen te zorgen”, belooft Vicky.

Nieuwe uitdaging

De stopzetting gebeurt niet met boosheid of omwille van financiële problemen. “De boekhouder noemde het zonde dat ik er met dergelijke mooie cijfers een punt achter zet, maar het is tijd om iets helemaal anders te doen.” Wat dat is, wil Vicky nog niet verklappen. “Er doet zich een mooie opportuniteit voor en die is dichter bij huis. Ik woon al jaren in Geel en een enkel traject is iets meer dan 100 kilometer. Daardoor maak ik al jaren deel uit van de ochtend- en avondfiles. Ik ben eerlijk gezegd blij dat zich een nieuwe spannende uitdaging aandient.”

De zaak wordt niet overgelaten. “Dat kregen we niet over ons hart. Mijn oma, mama en ikzelf hebben de lat steeds heel hoog gelegd en ik wil Bloemenrijk op diezelfde manier in schoonheid afsluiten.” Nog tot half oktober houdt Vicky uitverkoop. Voor dagverse bloemen kan je tot de laatste dag op haar rekenen.