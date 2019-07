Bloedafnames tijdens de zomer in Lede en Oordegem KOEN MOREAU

07 juli 2019

09u53 0 Lede Het Rode Kruis heeft elke zomer nood aan bloedgevers.

Tussen 18 en 71 jaar en van goede gezondheid? Jouw zakje bijdragen kan op dinsdag 9 en woensdag 10 juli van 18.30 tot 21 uur in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat in Lede. Op dinsdag 16 juli zijn er van 18.30 tot 21 uur bloedafnames in het Ontmoetingscentrum van Oordegem.