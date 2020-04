Binnenkort 3 nieuwe trajectcontroles

in Denderstreek Koen Moreau

04 april 2020

08u49 48 Lede Automobilisten tussen Aalst en Gent moeten binnenkort niet alleen op de E40 rekening houden met trajectcontroles. In de Denderstreek komen er drie nieuwe locaties.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakte bekend dat er de komende maanden 21 extra installaties komen. Zes daarvan bevinden zich in Oost-Vlaanderen. De Denderstreek krijgt er daarvan drie.

Een van de plaatsen waarop een extra trajectcontrole komt is de N9 Grote Steenweg/Brusselsesteenweg tussen Oordegem (Lede) en Westrem (Wetteren). Het is een locatie, parallel met de E40, waarvan in februari al duidelijk werd dat die onderzocht werd. Andere nieuwe locaties in de regio zijn de N42 tussen Geraardsbergen en Lierde alsook de N405 in Ninove. Wanneer de installaties geplaatst worden en wanneer die actief zullen zijn, is nog niet duidelijk.