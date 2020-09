Bijeenroeping OCMW-raad is niet rechtsgeldig: "Een raad die nooit geopend werd, kan niet opnieuw bijeen komen” Koen Moreau

28 september 2020

18u46 1 Lede Het politiek circus in Lede blijft duren. Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie krijgen nu het deksel op de neus wat betreft hun op donderdag 1 oktober bijeengeroepen OCMW-raad.

Na de omstreden gemeenteraad van 17 september waarbij alle raadsleden van de drie besturende partijen opstapten, weigerde gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) - ondanks aandringen van de oppositiepartijen - om de OCMW-raad te openen. Een kleine moeite, want wegens onvoldoende raadsleden zou die raad ook meteen terug gesloten zijn. De koppigheid heeft nu echter een repercussie. Omdat de eerste raad nooit plaats vond, blijkt de tweede bijeenroeping die gebeurde niet rechtsgeldig.

“Indien de raad niet geopend is geweest na de eerste oproeping, kon niet worden vastgesteld dat er niet voldoende leden aanwezig waren en kan er ook geen tweede bijeenroeping voor dezelfde agenda gebeuren”, is het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur op een klacht van de oppositie. Daaruit blijkt ook dat er, nog maar eens, een nieuwe oproeping moet gebeuren. De geplande OCMW-raad van 1 oktober is met andere woorden niet rechtsgeldig aangezien die gewag maakt van een tweede bijeenroeping. De meerderheidspartijen lopen dus andermaal een blauwtje door de rigiditeit van hun gemeenteraadsvoorzitter.