Bibliotheek Lede bereidt heropening voor: vanaf 8 juni terug boeken lenen Koen Moreau

02 juni 2020

19u04 0 Lede De gemeentelijke bibliotheken van Lede en Oordegem zullen vanaf maandag 8 juni opnieuw lezers verwelkomen tijdens de gebruikelijke openingsuren. De afhaaldienst wordt gestopt.

“Lezers moeten we gebruik maken van de automatische balie en we beperken het aantal gelijktijdige bezoekers in Lede tot dertig en in Oordegem tot vijf”,luidt het. Leeshoek, krantenhoek, internetcomputers, kopieerautomaat en toiletten blijven voorlopig gesloten. Verder wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen te komen.