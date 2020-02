Bewoners cohousingproject beschut wonen al terug thuis: “Stormschade spectaculair maar beperkt” Koen Moreau

10 februari 2020

16u35 0 Lede Zodra het weer het toelaat zal Zodra het weer het toelaat zal het weggewaaide dak van het cohousingproject voor beschut wonen in de Openveldestraat in Lede hersteld worden. Doordat verdere schade uitbleef, kregen de bewoners al groen licht om terug te keren.

Directeur Marc Vandergraesen van de vzw Reymeers en het psychiatrisch centrum Ariadne maakte maandag, samen met de aannemer die de dakwerken uitvoerde, de balans op van de schade. “Die viel uiteindelijk relatief mee. Het onderdak en het goede werk van de brandweer zorgden er voor dat geen water binnenkwam en dat enkel het dak en de zonnepanelen vervangen moeten worden”, vertelt de man.

Die herstellingswerken worden zo snel mogelijk opgestart. “Zodra het weer het toelaat wordt een tijdelijke dakdichting aangebracht. Het materiaal voor de definitieve herstelling werd eveneens meteen besteld.” Wie verantwoordelijk is voor de schade moet nog worden uitgemaakt. “Het gebouw is gloednieuw en was nog niet definitief opgeleverd. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemers geldt nog, maar mogelijk moet dit schadegeval bekeken worden als overmacht.”

Extra ballast

Wellicht kreeg de wind zondag extra grip door de schuin op het platte dak opstaande zonnepanelen. “Mogelijk waren die van te weinig ballast voorzien. Daarnaast was er een pak isolatie, die niet veel weegt, maar waar de wind grip op kreeg.” De vzw Reymeers overweegt in elk geval om extra ballast aan te brengen. “Wellicht zullen we keien op het dak aanbrengen.”

Enkele van de bewoners die tijdelijk elders onderdak kregen, keerden maandag al terug. “Binnen is er geen schade en volgens de brandweer is er ook geen gevaar meer”, aldus VandergraesenL Dat niemand gewond raakte is een klein wonder. “De windkracht moet enorm geweest zijn, ook een overdekt fietsenrek werd verplaatst, maar het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd bleef. De materiële schade is niet leuk, maar daarvoor zijn we verzekerd”, besluit de man.