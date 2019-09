Bestuurder snel opgespoord na vluchtmisdrijf Koen Moreau

17u02 0 Lede Een bestuurder reed donderdagavond tegen een gevel in de Rodtstraat in Oordegem en pleegde vluchtmisdrijf.

De vermoedelijke dader werd snel opgespoord door de politie. Er wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed was van drugs of alcohol.