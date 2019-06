Bestuurder gekneld in bestelwagen na botsing tegen vrachtwagen op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren KOEN MOREAU

11 juni 2019

18u32 0 Lede De avondspits richting Gent loopt dinsdagavond vertraging op door een ongeval op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren.

Ter hoogte van Oordegem reed iets voor 18 uur een bestelwagen in op een vrachtwagen. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de bestuurder van de bestelwagen zat wel klem in de cabine van zijn voertuig. Brandweerploegen uit Aalst en Lede bevrijdden de man. Die kon vervolgens op eigen kracht naar een klaarstaande brancard stappen. Hij werd vervolgens naar het UZ in Gent gebracht. Door het ongeval is de rechterrijstrook versperd. Daardoor staat er momenteel, om 18.30 uur, een file vanaf Aalst. In de andere rijrichting is er een kijkfile. Die start al ter hoogte van Wetteren.