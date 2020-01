Bestuurder die tegen verkeersbord rijdt en vlucht heeft verschillende excuses voor zijn vluchtmisdrijf Koen Baten

13 januari 2020

14u39 1 Lede Een beklaagde uit Lede stond maandag terecht voor een ongeval dat hij veroorzaakte in de Kasteeldreef in Lede. De man reed tegen een verkeersbord en sloeg nadien op de vlucht. Vier getuigen konden evenwel zijn nummerplaat noteren en de auto werd even later aangetroffen door de politie.

De man zelf had heel wat excuses voor zijn vluchtmisdrijf na de feiten. Hij verklaarde dat hij zich bedreigd voelde en dacht dat hij achtervolgd werd. Nadien beweerde hij ook dat zijn gsm een lege batterij had, waardoor hij niet naar de politie kon gaan. Als laatste beweerde hij ook dat hij naar het kantoor van de politie was gegaan, maar dat ze gesloten waren. Alleen is hij nergens op de camera’s te zien aan het kantoor.

Zijn advocaat kon nog maar weinig inbrengen tegen de feiten. De politierechter veroordeelde de man tot een boete van 1.120 euro en een maand en acht dagen rijverbod.