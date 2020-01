Bestuurder die in slaap valt achter stuur krijgt boete en alcoholslot Koen Baten

13 januari 2020

16u43 0 Lede Een jonge bestuurder die op 11 november 2018 voor een groen licht in slaap viel met zijn hoofd op het stuur moest zich maandag verantwoorden voor een zware alcoholintoxicatie. De man had maar liefst meer dan 2 promille in zijn bloed.

R.D.C. uit Lede was aanwezig in de rechtbank om de feiten uit te leggen. Hij moest met zijn hoofd op het stuur wakker geschud worden door omstaanders. “Ik had die avond vijftien pinten gedronken met vrienden", aldus C. Politierechter Stallaert was verbaasd over die hoeveelheid. “Sommige mensen drinken nog geen vijftien glazen water", klonk het.

De man besefte dat hij zwaar over de schreef ging en drinkt sindsdien niet meer als hij nog moet rijden. “Ik besef dat dit niet samen gaat en heb men les geleerd", klinkt het. De jonge bestuurder moet een boete van 1.600 euro betalen en drie maanden zijn voertuig aan de kant zetten. Hij moet ook een alcoholslot laten installeren voor 18 maanden en medische en psychologische proeven afleggen.