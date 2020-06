Bestuurder botst na tien pinten tegen geparkeerde wagen: rijbewijs meteen ingetrokken Koen Moreau

15 juni 2020

16u52 0 Oordegem Een bestuurder die zaterdagavond omstreeks 18.45 uur langs Hazel in Oordegem tegen een geparkeerde wagen reed, mocht meteen zijn rijbewijs inleveren.

De alcoholtest die de politie afnam was positief. Uiteindelijk bleek de man 2,76 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is het equivalent van ongeveer tien pinten bier. Gelukkig geraakte niemand gewond.