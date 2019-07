Bermbrand langs spoorweg: verschillende brandjes tussen Aalst en Gent-Sint-Pieters KOEN MOREAU en DIDIER VERBAERE

16 juli 2019

17u04 4 Lede Een haperende treinrem bezorgde de hulpverleningszone Zuid-Oost dinsdagnamiddag heel wat werk.

Vonken die van de remmen in de bermen belandden, veroorzaakten op tal van plaatsen brandjes. Een eerste brand werd opgemerkt tussen de spooroverweg van de Broeder de Saedeleerstraat en het station van Lede. De brandweer van Lede werd gealarmeerd en via de Naaldekensweg in de nieuwe wijk aan de Kluisberg was het vuur snel gedoofd.

Intussen zette de trein echter zijn traject verder. Na een stop in Schellebelle geraakte de rem opnieuw geblokkeerd met opnieuw een vonkenregen tot gevolg. Dit keer werd brand gesticht op tal van plaatsen tussen Schellebelle en Melle. De brandweerposten van Wetteren, Wichelen en Lede werden daarom allen richting Kwatrecht gestuurd.

Ze hadden flink wat werk om al die brandjes onder controle te krijgen. Dat lukte uiteindelijk rond 17 uur. Omwille van de bluswerken en de rookontwikkeling werd het treinverkeer tot dat tijdstip stilgelegd tussen Schellebelle en Gent-Sint-Pieters.