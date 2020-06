Bejaarde chauffeur rijdt vervangwagen in de prak en weigert ademtest Koen Moreau

27 juni 2020

Impe Na een fout uitwijkmanoeuvre belandde zaterdagavond omstreeks 17.30 uur een Volkswagen Polo tegen een boom langs de Essestraat in Impe.

De bejaarde chauffeur week uit voor een wagen die vanuit de tegenovergestelde richting stond te wachten om een oprit op te draaien. De chauffeur raakte niet gewond. Zijn wagen, een vervangwagen die de man nota bene slechts enkele uren eerder ter beschikking kreeg, is rijp voor de schroothoop. Omdat de wagen flink wat olie verloor kwam ook de brandweer ter plaatse.

De slecht te been zijnde chauffeur bleef tot aankomst van de takelwagen in de wagen zitten. Hij weigerde ook een ademtest waardoor zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen werd ingehouden. Uiteindelijk belde de chauffeur zijn garagist om hem te komen halen. Die was niet meteen enthousiast toen hij zijn wagen rond een boom geplooid aantrof en zijn klant moest ondersteunen om tot aan zijn wagen te raken. Tijdens de takelwerken werd de straat korte afgesloten voor het verkeer.