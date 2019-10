Bedrijfsrevisor nog steeds zoek naar verdwenen centen feestcomité: "Zonder boekhouding moeilijk iets te vinden” Koen Moreau

18 oktober 2019

07u50 6 Lede De soap rond de verdwenen centen uit de kas van het gemeentelijk feestcomité blijft duren. Anderhalve maand na de deadline heeft de bedrijfsrevisor nog steeds geen bevindingen overgemaakt. Vraag is of die er ooit zullen komen.

“Die bevindingen moeten jullie ook niet verwachten. Er was eigenlijk geen boekhouding”, aldus plaatsvervangend gemeenteraadslid Filip Bauters van oppositiepartij Lede Vlaams en Zinvol. Schepen Elke Meganck (CD&V) bevestigt dat de bedrijfsrevisor in een email liet weten dat hij “voor sommige activiteiten wel een blad vond met in- en uitkomsten, maar dat er activiteiten ontbraken, geen kasboek werd bijgehouden en bijna geen enkele rekening of factuur in de boekhouding zit.”

Een onmogelijke basis voor verder onderzoek lijkt het. Hoeveel geld er verdween en wie van het feestcomité daarvoor verantwoordelijk is, is bijgevolg nog steeds niet duidelijk. Bedragen van ongeveer 15.000 euro die destijds genoemd werden toen het probleem toevallig pas na de verkiezingen aan het licht kwam, kunnen niet bevestigd worden.

Het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor 2.000 euro was een totaal foute keuze. Jan Lievens (N-VA)

“Het aanstellen van een bedrijfsrevisor, kostprijs 2.000 euro, was dan ook een totaal foute keuze. Aangezien het om strafbare feiten gaat was de enige juiste keuze een klacht bij politie en gerecht”, stelt fractieleider Jan Lievens van oppositiepartij N-VA. De man vraagt zich luidop af of die aanstelling geen “rookgordijn” of een “afleidingsmanoeuvre” was.

Raadslid Peter Venneman (Open Lede), die destijds al waarschuwde dat een bedrijfsrevisor een dure grap was voor een “prutspaperassendossier” zette de puntjes op de i. “Jullie hebben nog steeds een schriftelijke schuldbekentenis. Het wordt tijd daar eindelijk iets mee te doen.”

Wij willen dit dossier nog steeds in alle sereniteit en objectiviteit afhandelen. Schepen Elke Meganck (CD&V)

Die ambitie is er nog steeds niet. “Onze bedoeling was in alle sereniteit intern te onderzoeken hoeveel geld er verdween, wie verantwoordelijk was en hoe we dat kunnen recupereren. Die werkwijze blijven we trouw”, volhardt Meganck. Zij benadrukt dat de bedrijfsrevisor enkel werd aangesteld voor een objectieve benadering te garanderen.

Filip Bauters (LVZ) hield wel een merkwaardig pleidooi om het feestcomité met een schone lei te laten herbeginnen. “Die mensen hebben bijna geen middelen, beperkten het aantal zomerconcerten en staan opnieuw voor de organisatie van carnaval. Zorg er aub voor dat zijn terug financïele middelen krijgen want de kans dat de verdwenen gelden gerecupereerd worden, is nihil”, aldus de man.

Huidig cultuurschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) reageerde emotioneel. “Ik ben blij dat iedereen nu pleit voor een serene oplossingsgerichte aanpak. Dat is een groot verschil met de verwijten die hier destijds op de bevoegde schepen zijn afgeschoten.”