Barbecue in Lede eindigt in vechtpartij met verschillende gewonden Koen Baten

16 augustus 2020

22u06 6 Lede Op de Hoogstraat in Lede is in de nacht van zaterdag op zondag een barbecue uitgedraaid op een groot gevecht. Enkele mannen vielen rond 3 uur het huis binnen,n begonnen de boel kort en klein te slaan en vielen de aanwezige personen aan.

Wat er precies gebeurd is bij de vechtpartij is niet duidelijk. Er zouden verschillende politievoertuigen aanwezig geweest zijn om de situatie te ontmijnen. Er werd heel wat schade aangericht aan de woning en er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn. Mogelijk kadert het gevecht in een dispuut tussen motorbendes. De federale politie is volop bezig met het onderzoek.