Bar Bidong heropent coronavrij met ‘Soirée Française’: “We zorgen voor vakantie dicht bij huis” Koen Moreau

06 augustus 2020

08u37 0 Lede Het gloednieuwe jeugdhuis Bidong heropent vrijdag – na veertien dagen sluiting - Bar Bidong op het terras achter het jeugdhuis aan sportcomplex De Ommegang.

Omwille van de heropflakkering van het coronavirus besliste het jeugdhuis voor het laatste weekend van juli en het eerste weekend van augustus de deuren te sluiten. “Dit is een beslissing die we maakten vanuit gezond verstand. Onze en jullie veiligheid is belangrijker dan een pintje, cola of cocktail op het terras. Hopelijk tot binnenkort”, klonk het toen.

Binnenkort blijkt alvast vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 augustus. “We hebben de koer omgetoverd tot een terras uit Parijs waar plek is voor 20 tafels en 2 personen. Genieten van de vakantie tijdens de Soirée Française, met wijn, Cava, tapas en bediening in kostuum met muzikale ondersteuning door piano en cello kan daardoor in alle veiligheid”, luidt het.

Reserveren via Facebook/Messenger bericht voor de prijs van 20 euro. Voor die prijs krijg je een tafeltje van twee, flesje wijn of Cava en een bordje tapas.