Bakkerij Ponnet sluit de deuren in Lede: “Heraanleg dorpsplein was desastreus voor onze zaak” Koen Moreau

13 januari 2020

16u22 8 Lede De vernieuwingsoperatie van de Markt in Lede was niet voor iedereen een goede zaak. Bakkerij Ponnet sluit eind april de deuren. “Na de heraanleg van het dorp is onze verkoop in elkaar gezakt”, vertelt zaakvoerder Job Slegers.

De man sluit met pijn in het hart de zaak op de hoek met de Brilstraat. “We zijn er destijds op 31 december 1988 gestart, maar vandaag dekken de opbrengsten de kosten niet meer. Op 30 april stoppen we er dan ook op die plek mee.” De oorzaak van de sluiting legt Slegers grotendeels bij de gemeente Lede en de heraanleg van het marktplein.

“Klanten kunnen niet meer snel op het dorp parkeren en verder rijden. Met de invoering van de blauwe zone en aangekondigde controles door een externe firma riskeren onze klanten op de koop toe boetes. Daarnaast zorgt de heraanleg alsook de talrijke evenementen, die te pas en vooral ten onpas, georganiseerd worden voor minder parkeerplaatsen. Al die zaken zijn enorm nadelig voor handelaars die het moeten hebben van de snelle passant die weinig moeite wil doen.”

De grootheidswaanzin van kleine gemeenten is pijnlijk, maar ze vergeten dat de middenstand voor leven zorgt in het centrum. Job Slegers, zaakvoerder Bakkerij Ponnet

Grootheidswaanzin

De heraanleg is voor de man dan ook geen goede zaak geweest. “De grootheidswaanzin van kleine gemeenten is pijnlijk. Ze vergeten dat de middenstand voor leven zorgt in het centrum, maar nemen wel voortdurend parkeerplaatsen weg. Een aantrekkelijk centrum is ook een bereikbaar centrum met voldoende parkings. Die boodschap hebben ze ook in Zottegem niet begrepen. Ook daar was de heraanleg een slechte zaak en de aanpassingen aan de Heldenlaan dreigen nog meer parkeerplaatsen te kosten”, klinkt het boos.

“Op heel wat plaatsen helpt men de centra vakkundig om zeep. Enkel de heraanleg van het marktplein in Sint-Lievens-Houtem was een goede zaak. De werken verliepen vlot en er is ruim voldoende parking overgebleven. Ik kan de andere besturen enkel aanraden daar eens een kijkje te nemen”, geeft Slegers nog mee.

Ik kan de besturen enkel aanraden in Sint-Lievens-Houtem inspiratie op te doen over hoe je een centrum aantrekkelijk maakt Job Slegers, zaakvoerder Bakkerij Ponnet

Geschikt personeel

De beslissing om de winkel in Lede te sluiten, komt niet alleen door de dalende verkoop. “Nadat het eerder al bijzonder moeilijk was om bakkers te vinden, is het ook steeds lastiger om geschikt verkooppersoneel te vinden. Gelukkig stelt dat probleem zich nog niet in onze andere winkels.” Klanten uit Lede kunnen overigens nog steeds hun vertrouwde brood en patisserie vinden in de winkel langs de Gentsesteenweg in Erondegem.

“Die winkel is amper drie kilometer verderop en heeft ruim voldoende parking voor de deur. Bovendien kunnen bestellingen makkelijk online doorgegeven worden via onze website www.bakkerijponnet.be”, besluit Slegers.