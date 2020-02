AWV onderzoekt installatie trajectcontrole op Grote Steenweg N9 in Oordegem Koen Moreau

07 februari 2020

17u09 20 Lede Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit jaar op verschillende gewestwegen nieuwe trajectcontroles installeren.

Eén van de onderzochte locaties is de Grote Steenweg N9 in Oordegem. Welke andere locaties eveneens onderzocht worden, is vooralsnog onduidelijk. “We hebben de betrokken gemeentebesturen voor de verschillende mogelijke locaties advies gevraagd, maar er is nog niks definitief beslist. Pas na overleg met de gemeentelijke overheden zullen we de lijst definitief afkloppen. Tot dan is elke uitspraak over het al dan niet installeren van nieuwe trajectcontroles dan ook voorwaardelijk”, is het enige wat Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer kwijt wil.

In de buurt zijn intussen al verschillende trajectcontroles actief. Meest gekende is die op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren. Die zou intussen ook gekoppeld zijn met de volgende trajecten waardoor doorgaand verkeer over een langere afstand kan gemonitord worden.

Andere trajectcontroles in de buurt bevinden zich op de N8 tussen Oudenaarde en Kluisbergen alsook tussen Ninove en Anderlecht, op de N42 tussen Wetteren en Zottegem ter hoogte van Oosterzele, op de N45 tussen Aalst en Ninove, in de nieuwe tunnel op de Ring van Aalst, op de N460 tussen Haaltert en Kerksken, op de N493 tussen Geraardsbergen en Parike alsook op de N495 tussen Geraardsbergen en Viane.