Avontuur van kangoeroe ten einde in ‘Vallei van Serskampse beek’: diertje doodgebeten teruggevonden Koen Moreau

11 december 2019

17u32 16 Lede Al een hele poos maakt een wallaby-kangoeroe het natuurgebied ingesloten tussen Oordegem, Serskamp, Smetlede en Wetteren onveilig.

Het is niet duidelijk hoe het diertje, dat flink wat kleiner is dan een gewone kangoeroe, destijds in het de ‘Vallei van de Serskampse beek’ terechtkwam. Geregeld maakten wandelaars melding, foto’s en videofilmpjes van het dier.

Of het dier geregeld opnieuw ontsnapte in de buurt of een vaste stek vond in de omgeving zal een open vraag blijven. Feit is dat het dier woensdag dood teruggevonden werd langs de kant van de weg in Briel in Smetlede. Volgens bewoners was de wallaby de keel “overgebeten”. Mogelijk gebeurde dat door een hond of een wild dier.

In elk geval verliest het natuurgebied de vrolijk rondhuppelende bewoner die voor velen een extra motivatie vormde om in de buurt van café Sparrenhof te gaan wandelen. Jammer.