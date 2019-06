Audio-opnamen voortaan enige notulen voor gemeenteraad KOEN MOREAU

17 juni 2019

17u43 0 Lede In het kader van transparantie en volledige openbaarheid van bestuur naar de Leedse bevolking toe, worden geen afzonderlijke notulen meer gemaakt van de gemeente- en OCMW-raad.

“Dat gebeurt om discussies over tussenkomsten en uitspraken te vermijden”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen). Dat de burger daardoor verplicht is drie uur geluidsband af te luisteren is daarbij geen goede zaak. “Die beslissing heeft net het omgekeerde effect, want niemand wil daar integraal naar luisteren”, argumenteerde Peter Venneman (Open Lede).

Op termijn zou de gemeente wel werk maken van audiofragmenten per agendapunt. Daarnaast zijn de nieuwe geluidsnotulen overigens, en in tegenstelling tot wat men zou verwachten, allesbehalve volledig. Doordat de gemeenteraadsleden bij handopsteking stemmen en het stemgedrag niet gesproken herhaald wordt, heeft de luisteraar het raden naar wie welke beslissingen al dan niet steunde. Toch wel een serieus gemis.

De geluidsopname beluisteren kan op de gemeentelijke website www.lede.be onder ‘Bestuur en beleid’ en ‘Gemeenteraad’ door in de rechterbovenhoek van deze pagina op ‘Agenda & Verslagen’ te klikken.